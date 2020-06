Mercato Inter, Setièn: “Vidal è un giocatore necessario per ogni squadra. Ci dà energia e…”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Liga contro il Leganès, Quique Setièn, allenatore del Barcellona, ha affrontato anche il tema Vidal, che nei giorni era tornato a parlato del suo futuro, mettendo in dubbio la permanenza in Catalogna. Ecco le sue parole:

VIDAL – “È un giocatore molto interessante. Ha un profilo che è sempre necessario in ogni squadra. Trasmette energia, oltre qualità, e ci aiuta in ogni momento. Sono molto contento della sua performance (contro il Maiorca, in cui ha segnato un gol, ndr)“.