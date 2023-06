Severgnini: “Coppa sfuggita per un pelo, 5 consolazioni per l’Inter. Milanisti e juventini…”

3) L’orgoglio non basta a regalarci una domenica felice: ci sono anche i rimpianti. Ci si aspettava una sorta di Fort Apache: i possenti azzurri all’assalto, gli intimiditi nerazzurri arroccati in difesa. Non è andata così, come abbiamo visto. I mancuniani non erano così forti, i milanesi non così spaventati. Il risultato brucia — un golletto, tre occasioni in totale per il City — ed è un bruciore che a Roma e a Firenze conoscono. Ognuno si scotta a modo suo, certo. Ma bruciarsi in finale è meglio che bruciare nei gironi, anime perdute nell’inferno calcistico.