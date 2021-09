Severgnini: “Tre parole per realizzare il sogno Interspac. Qualunque cosa proporremo…”

Semplicità, fiducia, gratificazione: le tre parole per la ricetta Interspac. A spiegarla è Beppe Severgnini, giornalista e tifoso dell'Inter

"Sono qui come presidente dell’Inter Club Kabul dal 2008. Ho anche, qualcuno lo sa, scritto molto dell’Inter in questi anni, partendo dal drammatico 2002. Ho spinto il carro dei perdenti, poi sono salito su quello dei vincitori nel 2010 ma me lo sono guadagnato. Noi da giornalisti ogni tanto non riusciamo a capire la ‘pancia’ delle persone, ci muoviamo su un altro livello, ma come interista non mi è mai successo, dalla cessione di Ronaldo alla vicenda Lukaku, di aver sbagliato la reazione della grandissima maggioranza degli interisti. Il mio contributo oggi parte proprio da qua: mi illudo di capire la ‘pancia’ degli interisti, per cui ho tre raccomandazioni".