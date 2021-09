Interspac, Mentana: “Possiamo prendere in mano l’Inter tutti insieme. Suning…”

Giornalista, direttore di TgLa7 e grande tifoso dell'Inter, Enrico Mentana è fra i grandi promotori dell'iniziativa Interspac

"Questa iniziativa è benemerita e tempistica. Nessuno crede di voler andare in soccorso dell’Inter campione d’Italia e prima in classifica giocando bene ed entusiasmando. Non si tratta di un soccorso non richiesto, ma di una costatazione del fatto che il modello di proprietà ricche e disinteressate del blasone storico della società non regge più. Ho parlato la prima volta dell’azionariato popolare nell’Inter con Suning, che era a Nanchino e il club sballottato qua e là. Poi per fortuna le cose cominciarono a cambiare. Resta la questione di fondo: gli Zhang non sapevano neanche che l’Inter esistesse e per questo non possono essere innamorati della società. Questo vale per tutti, anche per il PSG. Mi direte che molti presidenti anche in Italia non sono tifosi, ma anche per questo c’è la necessità di tornare alla normalità e a quella che dovrebbe essere la fisiologia. L’Inter è piena di tifosi che, dico scherzando, possono permettersi di mettere mano al portafoglio".