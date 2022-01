Inter, per l’esterno sfida Kostic-Bensebaini. Ma a spuntarla potrebbe essere…

L'esterno sinistro rimane la priorità del mercato nerazzurro, anche se al momento non si registrano aperture

L'esterno sinistro rimane la priorità del mercato dell'Inter: in cima alle preferenze ci sono Kostic e Bensebaini, piste al momento complicate. Così scrive Tuttosport: "Gli obiettivi sono quelli ormai noti: in primo luogo regalare un esterno sinistro a Inzaghi, quindi provare il golpe con il Sassuolo per Davide Frattesi, grande obiettivo pure per l'estate. Per quanto riguarda l’esterno, l'Inter continua a guardare a Kostic e Bensebaini, nella speranza che arrivi un'apertura da parte dell'Eintracht Francoforte o dal Borussia Mönchengladbach, il tutto al netto di "un mister x" che potrebbe spuntarla tra i tanti giocatori che vengono offerti ad Ausilio e a Dario Baccin".