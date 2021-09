Inter-Atalanta, Pessina prende in giro Bastoni: “La maglia solo a fine partita”

Dopo la battaglia sul campo si sono scambiati la maglietta. Ma prima i due, compagni in Nazionale, non si sono risparmiati i colpi proibiti

Il post però aveva anche un altro destinatario: Alessandro Bastoni suo avversario in Serie A, ma compagno in Nazionale. Entrambi sono stati campioni d'Europa in estate con la maglia dell'Italia.

Ma ieri sul campo non ci sono stati sconti. Così il giocatore della squadra di Gasperini ha preso in giro il compagno, che evidentemente le ha provate tutte per fermarlo: "Alessandro, la maglia solo a fine partita", ha scritto con un sorriso. Perché dopo lo scontro in campo si sono scambiati le magliette e sono tornati amici.