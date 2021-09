Inter, bestia nera Shakhtar. Dopo il 5-0 in Europa League, solo pareggi senza gol

Dopo aver battuto gli ucraini nella semifinale di Europa League per 5-0, l'Inter non è più riuscita a fare gol alo Shakhtar

L'Inter sbatte ancora una volta, la terza consecutiva, sullo Shakhtar . La squadra di Inzaghi non concretizza le occasioni e torna da Kiev con uno 0-0 che complica la situazione in Champions League.

"Evidentemente dopo averlo sconfitto per 5-0 nella semifinale di Europa League nell'estate 2020, lo Shakthar è diventato una sorta di bestia nera per l’Inter, un muro invalicabile. Da Castro a De Zerbi, da Conte a Inzaghi, la storia non è mutata e così dopo i due 0-0 del girone della passata annata, che di fatto compromisero il cammino in Champions dei futuri campioni d’Italia, ecco lo 0-0 di ieri sera. Un anno fa a Kiev la traversa disse no a Barella e Lukaku, così come un legno fermò Lautaro Martinez al ritorno a Milano. Ieri è stato di nuovo il turno di Barella, il cui tiro a giro stile Insigne al 15’ del primo tempo si è stampato sul legno alto a Pyatov battuto. Dopodiché sono arrivati gli errori di mira di Dzeko (34’ pt) e Lautaro (20’ st), quindi nel finale i miracoli del 37enne portiere ucraino sulla conclusione angolata di Correa (41’ st) e il colpo di testa di De Vrij sul calcio d'angolo conseguente (42’ st).", racconta Tuttosport.