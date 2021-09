Cambiasso: “‘Inter? Mancata incisività. Poi lo Shakhtar ha preso fiducia”

L'ex centrocampista nerazzurro ha parlato del pareggio contro la formazione ucraina

Non ho potuto vederla benissimo, ma da quello che ho visto le prime occasioni del primo tempo, la traversa di Barella, c'era la possibilità di segnare. Lo Shakhtar poi ha avuto il controllo della palla e con la palla tra i piedi la squadra ucraina è pericolosa. Hanno giocatori di qualità, molti brasiliani e sappiamo che difficoltà possono creare. Secondo me è mancata incisività nei primi minuti poi loro hanno preso più fiducia.

Il PSG secondo me come supporto ai tre magnifici ha fatto benissimo, ma come gioco per i tre magnifici manca qualcosa. Non è facile fare pronostici ora. Se devo pensare alla partita di oggi, vedo il City più avanti come gioco. Ma dall'altra parte ci sono i fenomeni.