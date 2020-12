Shakthar Donetsk, non solo brasiliani: in porta brilla la stella del baby Trubnin

L’Inter, dopo il fondamentale successo ottenuto sul campo del Borussia Monchengladbach, si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions League settimana prossima contro lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini, come da tradizione degli ultimi anni, puntano soprattutto sul talento della folta colonia brasiliana, ma nel frattempo comicia a mettersi in luce un talento “fatto in casa”: Anatoliy Trubnin. Il portiere classe 2001 si è preso una maglia da titolare nonostante la giovanissima età e non sta facendo rimpiangere l’esperto Pyatov, tanto da essere inserito nella formazione ideale dell’ultima giornata di Champions League.