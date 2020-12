Conte, testa allo Shakhtar: Inter, col Bologna esclusioni eccellenti. Le quotazioni di Eriksen…

L’Inter prepara la sfida di campionato con il Bologna ma la testa è già allo Shakhtar Donetsk, nella sfida di mercoledì prossimo in cui si decide la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il Corriere dello Sport riferisce che le scelte di Antonio Conte per la gara con i felsinei di Sinisa Mihajlovic saranno tutte in funzione di mercoledì. Barella ha un problemino al polpaccio e partirà dalla panchina. I nerazzurri ritrovano dopo la squalifica Vidal, che comporrà il trio di centrocampo con Brozovic e Gagliardini. Difficile un impiego di Eriksen dall’inizio: le quotazioni del danese sono ai minimi termini.

Vidal non sarà l’unica novità. In difesa torna D’Ambrosio mentre Hakimi e Perisic daranno il cambio sulle fasce a Darmian e Young. In attacco Sanchez è l’unica certezza, con Lautaro e Lukaku che si giocano l’altro posto.