Shevchenko: “Impressionato dal Milan, la Juve tornerà da scudetto. Serie A senza Lukaku e CR7…”

Intervistato da il Giornale, l'ex Milan Andriy Shevchenko ha parlato così del campionato italiano e dei rossoneri

«Sono rimasto ammirato. Perché il suo attuale primato in classifica è meritato ed è il frutto del lavoro di società, staff tecnico e gruppo squadra, delle scelte fatte col mix giusto tra esperienza e gioventù e poi dell’entusiasmo che questa squadra trasmette al pubblico».

«L’intensità del gioco nel primo tempo. Ho colto una caratteristica preziosa: la ricerca ossessiva, in ogni azione, di andare a concludere per trovare il gol».

«Mi ha impressionato Leao, Diaz è diventato un interprete importante in quel ruolo, Tonali era dappertutto, mi è piaciuto Romagnoli tornato ai suoi livelli e Rebic è stato decisivo sui gol».

Tutti si meravigliano ancora di Ibra eppure non dovrebbe sorprendere più nessuno...

«La meraviglia nasce dalla mancanza di conoscenza di Ibra. Lui è innanzitutto un perfezionista. Non solo. Ha un fisico eccezionale che lui allena in modo perfetto, fa la vita giusta per un atleta di quella età e infine la sua attività è alimentata da una motivazione pazzesca. La testa governa la macchina e la macchina del fisico lo segue».