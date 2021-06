Euro 2020, Ucraina all’ultimo respiro: Dovbyk manda Shevchenko ai quarti contro l’Inghilterra

Si chiude nel modo più spettacolare l'ultimo ottavo di finale di Euro 2020. E' l'Ucraina di Shevchenko l'ultima qualificata ai quarti

Si chiude nel modo più spettacolare possibile l'ultima partita degli ottavi di finale di Euro 2020. E' l'Ucraina di Shevchenko l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale, dove affronterà l'Inghilterra , che oggi ha vinto contro la Germania a Wembley. Una partita divertente, in cui gli ucraini vanno in vantaggio al 27' con Zinchenko del Manchester City. Nel finale di primo tempo, arriva il pareggio di Forsberg, che nella ripresa colpirà anche un palo e una traversa.

La partita non si sblocca e va ai supplementari. Nel corso del primo extra-time, la svolta: entrata durissima di Danielson su Bedesin e Orsato, dopo il controllo VAR, decide per il rosso: Svezia in dieci. A quel punto è quasi solo Ucraina, che trova il gol qualificazione al 121', quando tutto lasciava presagire la conclusione della sfida ai rigori, grazie al colpo di testa di Dovbyk su cross di Zincheko.