Sibilia (Vicepres FIGC): “Meno del 50% di possibilità che la Serie A riprenda. Spadafora…”

Cosimo Sibilia, Presidente della LND e Vicepresidente Vicario della FIGC, ha parlato a Radio Marte della possibilità che la Serie A riprenda:

“Sottolineo l’alto senso di responsabilità che sta avendo il Presidente Gravina. Sicuramente è un momento difficile ma ogni decisione potrebbe scontentare l’uno o l’altro. Da ciò che ho sentito ieri il Ministro Spadafora ha la necessità di confrontarsi con il comitato tecnico-scientifico. Prima delle sue parole ero ottimista, poi dal ministro è stata sollevata una riflessione ulteriore. Aspettiamo. In questo momento fare previsioni è veramente difficile, tutto ciò che noi diciamo può essere smentito tra mezz’ora o tre giorni. Ci atterremo al protocollo e io condivido la posizione di Gravina, che sta attendendo e valutando le opzioni”.

RIPRESA – “Per la Serie A potrebbe essere più possibile seguire le regole, anche se il rischio zero non esiste. Il problema è il nostro mondo nel complesso. Il calcio versa oltre 1 miliardo di euro di imposte, non è solo una questione sportiva ma ha pure altre peculiarità sociali ed economiche. Oltre a questo ci sono altre componenti e istituzioni come quella che io rappresento, la Lega Dilettanti, che svolge un ruolo di carattere sociale e formazione dei giovani. Prima di prendere una decisione di chiusura ci sarà da riflettere molto, tenendo presente che l’applicazione del protocollo per i dilettanti sarebbe un problema. Solo gli scienziati comunque potranno dirci. C’è questa tragedia a dettare i tempi, non mi avventuro in previsioni”.