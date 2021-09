Signori: “Lazio da Inzaghi a Sarri? Ecco perché sta facendo così fatica”

Le parole dell'ex biancoceleste: "Ci vuole tempo per far cambiare abitudini e pensieri ai giocatori. Non è come il tennis, non vedi subito i risultati"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Beppe Signori, ex calciatore della Lazio, ha spiegato perché la squadra biancoceleste sta facendo così fatica nel passaggio da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri: «Cinque anni di meccanismi rodati e fissati nelle menti. Ci vuole tempo per far cambiare abitudini e pensieri ai giocatori. Non è come il tennis, non vedi subito i risultati. È ovvio ci siano difficoltà, ma le idee di Maurizio sono giuste e vanno portate avanti»