TS – Inter, doppio esame Scudetto. “Inzaghi finora ha risposto presente, con Gasp…”

Come ribadito da Inzaghi, il focus è mirato sull'Atalanta, un match difficile e che potrebbe regalare molti gol

"Un doppio esame per far vedere a tutti chi è il campione d’Italia. È vero, Simone Inzaghi ha ereditato questo titolo raccogliendo la sfida dell’Inter per il post Antonio Conte, ma finora il tecnico piacentino ha risposto presente, dimostrando di poter dare continuità a una squadra che ha sì subito perdite importanti, senza però abbattersi, né evidenziare sul campo - almeno per quanto concerne i primi risultati -, un ridimensionamento". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'avvio di campionato positivo con Inzaghi alla guida. La sfida contro l'Atalanta aprirà il trittico con Shakhtar e Sassuolo prima della sosta, tre partite che daranno molte risposte ai quesiti sui nerazzurri.

Come ribadito da Inzaghi, il focus è mirato sull'Atalanta, un match difficile e che potrebbe regalare molti gol. "Probabilmente i due allenatori dovranno preparare il pallottoliere. Lo dice la storia delle sfide in campionato fra Inzaghi e Gasperini. In dieci precedenti, tutti nelle partite fra Lazio e Atalanta, sono piovuti 43 gol, ovvero 4.3 di media a incontro. Il bilancio è sostanzialmente in equilibrio, con 3 vittorie per Inzaghi, 4 per Gasperini e 3 pareggi", ricorda Tuttosport che sottolinea come l'Inter arrivi al big-match in buona condizione, sprigionando tutta la propria forza nella ripresa contro la Fiorentina. Un segnale della tenuta fisica e mentale dei nerazzurri.