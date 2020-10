Signori: “Cosa vuole difendere il mondo del pallone? L’Inter in un batter di ciglio…”

Nel suo editoriale per Il Giornale di oggi, Riccardo Signori si è soffermato sull’espandersi del Covid-19 inevitabilmente anche nel mondo del calcio. Questa la sua riflessione: “Comunque vada non sarà un disastro. Dato per certo che questa sarà la stagione più irregolare degli ultimi 70 anni, tanto vale accogliere i colpi bassi del virus per capire dove vuol arrivare il pallone: difendere lo sport? Difendere l’interesse economico? Difendere la capacità di reazione ad eventi più grandi dei suoi protagonisti? Se avremo risposte decenti, nulla sarà stato invano. Questo primo turno di coppe europee ne sta dando esempio: l’Inter, che già aveva perso giocatori, si è ritrovata senza Hakimi in un batter di ciglio, gli olandesi dell’Az Alkmaar si sono presentati a Napoli con un gruppo di superstiti, tutte le squadre prima contano i malati poi arrangiano le formazioni. Però nessuno vuole mollare”.