GdS – Covid, Hakimi positivo: nuovo tampone e due possibilità. L’Inter ha una grande paura

Il contagio di Achraf Hakimi preoccupa l’Inter. Il forfait del marocchino non rappresenta solamente un’assenza pesantissima in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League ma rischia di condizionare i nerazzurri, che ora hanno una grande paura: Hakimi, infatti, potrebbe aver contagiato alcuni compagni di squadra, con cui ha condiviso la vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach con l’allenamento di rifinitura, la mattina di ieri e il pranzo.

Dopo la notizia della positività, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ha sottoposto a un altro tampone il calciatore. Ora due possibilità: “In caso di conferma della positività, il giocatore resterà in quarantena (di fatto già iniziata ieri) per 10 giorni, come da protocollo. In caso di (auspicata) negatività, l’Inter a quel punto procederebbe a un ulteriore tampone nella speranza di trovarsi di fronte a un falso positivo“.

“A tutto il gruppo squadra, in ogni caso, oggi sarà effettuato un tampone, cosa peraltro già stabilita come da protocollo in vista di Genoa-Inter di sabato” aggiunge la Rosea. Scattato l’isolamento fiduciario, con i calciatori di Conte liberi di decidere se dormire ad Appiano Gentile o tornare a casa.