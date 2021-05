Silvagni: “Inzaghi come Conte, è un martello. Guai a farlo arrabbiare! Una volta… “

Lorenzo Silvagni, ex difensore della Primavera della Lazio, racconta e ricorda Simone Inzaghi

Lorenzo Silvagni racconta e ricorda Simone Inzaghi . Il difensore, che nella Primavera della Lazio è stato allenato dal nuovo tecnico dell'Inter, ricorda così quei giorni alla Lazio: "Il suo ciclo a Roma era finito. Ai nerazzurri può solo migliorare. In più, è proprio come Conte", dice alla Gazzetta dello Sport .

"Scherza? Meglio di no. Ricordo una partita con gli Allievi Regionali, sono passati 10 anni ma è ancora lì, marchiata a fuoco. Siamo sotto 3-1 a pochi minuti dall’intervallo e Simone impazzisce, si sbraccia, così la giacca si rompe a metà sulla schiena. Negli spogliatoi ci fa un’altra ramanzina urlando più di quanto visto in campo, e poi ci dice. 'Ora uscite, vincete e poi ripagatemi la giacca'. Andrà proprio così: 4-3 per noi".