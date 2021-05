Brozovic, nuovo scenario: per Inzaghi è intoccabile, via alle trattative per il rinnovo

Marcelo Brozovic, per Conte, non era uno degli intoccabili. L'arrivo di Simone Inzaghi cambia lo scenario

Cambia l'allenatore ma il modulo resta quello: l'addio di Conte e l'arrivo di Inzaghi non intaccano quella continuità tattica che ha portato l'Inter a trovare un'identità chiara e forte con il 3-5-2 contiano. A cambiare, però, potrebbero essere gli interpreti, visto che tra Conte e Inzaghi ci sono differenze di vedute a partire dagli intoccabili. "Conte aveva i suoi intoccabili, i famosi sette da cui non prescindere. Tra quei sette non c’era Brozovic: stimato da Antonio, che l’ha sempre fatto giocare, ma non al punto di alzare un muro a fronte di una sua partenza. Per Inzaghi non è così. È la prima sostanziale differenza tra i due tecnici. Per Simone il croato è un intoccabile", evidenzia La Gazzetta dello Sport.