Simeone: “Tifosi la nostra forza. Inter fortissima, rigori dalla nostra parte”

Il fattore casalingo:

"Molto difficile spiegare. Devo migliorare in qualcosa da trasmettere ai giocatori. Si vede, è impossibile non vederlo. Abbiamo tempo per lavorare e migliorare in questa situazione perché per vincere deve vincere anche fuori casa".

Dove può arrivare questo Atletico:

"L'anno scorso l'Inter in questo periodo arrivata in una situazione non buona in campionato e in Champions batteva il Porto. Siamo in questo cammino, sarà difficile ma sappiamo che in casa siamo forti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.