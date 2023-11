UFFICIALE / Simeone sarà il tecnico dell’Atletico Madrid fino al 2027

Ad oggi il tecnico, ed ex giocatore dell'Inter, si è seduto sulla panchina degli spagnoli per 642 partite e ne ha vinte 380 e ne ha perse solo il 18%.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.