Un Morata in meno, ma un Correa in più: è così che si presenta l’Atletico Madrid all’appuntamento con l’Inter in programma martedì sera a San Siro, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I colchoneros,...

Fabio Alampi Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 13:01)

Un Morata in meno, ma un Correa in più: è così che si presenta l'Atletico Madrid all'appuntamento con l'Inter in programma martedì sera a San Siro, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I colchoneros, reduci dall'entusiasmante successo per 5-0 contro il Las Palmas, hanno "riscoperto" l'attaccante argentino, autore di una doppietta e di un assist nel giorno in cui ha raggiunto una leggenda come Fernando Torres all'undicesimo posto dei calciatori più presenti con la maglia dei madrileni (404 presenze).