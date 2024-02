L’Atletico torna alla vittoria: manita al Las Palmas e Inter avvisata

La replica è arrivata il giorno dopo. Il giorno dopo la prova di forza dell'Inter contro la Salernitana, al Metropolitano l'Atletico Madrid ha battuta con facilità il Las Palmas per 5-0. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra del Cholo Simeone torna alla vittoria grazie ai gol di Llorente (doppietta), Correa (doppietta) e Depay.

Per Simeone arrivano segnali incoraggianti da parte dei suoi a tre giorni dall'andata degli ottavi di Champions League contro l'Inter. Il tecnico argentino, approfittando dell'avversario non irresistibile, ha lasciato in panchina Griezmann e De Paul.