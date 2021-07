Simone Biles a Tokyo: “Combatto i miei demoni”. Ex Inter Adriano: “Ci sono passato”

L'ex calciatore nerazzurro ha scritto un post dedicato alla ginnasta statunitense che si è ritirata da alcune gara alle Olimpiadi per prendersi cura della sua salute mentale

Eva A. Provenzano

Adriano, ex attaccante dell'Inter, scende in campo per appoggiare Simone Biles. Si tratta di una delle atlete, una ginnasta, tra le più attese delle Olimpiadi. In Brasile era stato un trionfo cinque anni fa: quattro ori e un bronzo. La 24enne ha vinto cinque volte i campionati del mondo ed era tra le favorite per l'oro. Si è ritirata dalla competizione a squadre prima e poi dall'“all-around final” la finale del concorso generale di ginnastica. "Deve concentrarsi sulla sua salute mentale", ha scritto in un comunicato la Federazione statunitense.

Lei in conferenza stampa aveva spiegato: «Mi sembra di competere più per gli altri che per me. Non ho più fiducia come prima. Ma non appena salgo in pedana siamo sole io e la mia testa e devo confrontarmi con i miei demoni». Parole che hanno fatto scalpore ma hanno anche suscitato l'ammirazione, per il coraggio, di tanti atleti che tutti i giorni hanno a che fare con sacrifici e momenti che mettono alla dura prova testa e fisico.

Anche l'ex nerazzurro ed ex attaccante brasiliano Adrianoha voluto far sentire il suo sostegno alla ginnasta. Con un post su Instagram e ha raccontato di esserci passato. Lui che ha dovuto superare momenti difficili specie dopo la perdita del suo papà:

"Simone Biles, so esattamente cosa sta succedendo e non permetto alle persone di crocifiggerti. Sii felice e prenditi cura di te, della tua mente. Ci sono passato - ha scritto l'ex Imperatore - e fino ad oggi me lo ricordano ancora. Possa Dio perdonare queste persone cattive".