Federica Pellegrini, ultima Olimpiade. L’ex Inter Conte: “Immensa carriera”

Anche l'ex allenatore dell'Inter ha applaudito Federica Pellegrini dopo la sua ultima finale alle Olimpiadi. La regina del nuoto italiano ha concluso la sua quinta finale in carriera con il settimo posto ed ha dato l'addio alle competizioni internazionali. Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, come tanti italiani ha omaggiato l'atleta.