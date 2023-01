CorSera: “Skriniar, più passano le ore, più la trattativa sembra in una fase di stallo”

Nessuna novità per il rinnovo di Skriniar. L'Inter ha presentato la sua offerta e attende ancora una risposta dal difensore, ma inizia a serpeggiare pessimismo in viale Liberazione.

"L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha smentito ci sia una deadline entro la quale Milan Skriniar debba dare una risposta sul rinnovo (si parla da giorni del 20 gennaio), ma più passano le ore, più sembra in una fase di stallo la trattativa con il difensore slovacco, capitano in campo dei nerazzurri (con Handanovic fuori) e al quale i tifosi hanno dedicato un paio di striscioni nelle ultime partite per chiedergli di restare", riporta il Corriere della Sera.

"Non sono previsti incontri tra l’entourage di Skriniar e l’Inter nelle prossime ore, ma l’offerta da 6 milioni di euro più bonus formulata dal club non sembra possa subire ritocchi verso l’alto. Nel caso non dovesse essere raggiunto l’accordo entro la fine della sessione di mercato di gennaio, lo slovacco sarebbe libero di accordarsi con qualunque altro club a parametro zero sin da febbraio (il suo contratto scade a giugno) e in pole position c’è sempre il Psg che lo ha corteggiato a lungo in estate, senza mai affondare il colpo con un’offerta che fosse ritenuta congrua dall’Inter", si legge sul portale del quotidiano.