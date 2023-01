Inter, Calhanoglu torna al volante. Infortunio alle spalle, già titolare col Verona?

"Dalla paura al grande sollievo, pronto a riprendersi il suo posto al centro del gioco e ridare geometrie e ritmo alla manovra nerazzurra. Hakan Calhanoglu è totalmente guarito dal risentimento muscolare accusato sabato scorso contro il Monza e domani dovrebbe ritrovare una maglia da titolare contro il Verona, nella prova generale con vista sul derby di Supercoppa. La sua assenza ha pesato più di tutte in Coppa Italia, dove l’Inter ha faticato tremendamente a trovare un’imbucata negli ultimi venti metri per sorprendere il Parma. Da adattato a imprescindibile, la scalata di Calha al centro dell’Inter è stata repentina e quasi sorprendente: le caratteristiche sono diverse da Brozovic, ma non per questo meno determinanti. Anzi, il centrocampista turco ha giocate “sul lungo” che mancano al collega croato e con un tocco riesce a capovolgere l’azione o il fronte di gioco", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La versione 2.0 di Calhanoglu in nerazzurro è forse la nota più lieta della prima parte di stagione interista. Un anno fa, l’infortunio di Brozo costò praticamente lo scudetto, con l’Inter che perse a febbraio punti risultati poi decisivi nella volata al titolo. Quest’anno, invece, Inzaghi ha scoperto una nuova versione di Calha, di cui oggi l’Inter sembra non poter fare a meno. E il suo rientro fa ritrovare il sorriso al mondo nerazzurro, soprattutto in ottica Supercoppa. A Riad, Calha sfiderà nuovamente il suo passato e l’incrocio col Milan per lui è una sorta di derby nel derby. Nell’estate 2021 scelse l’Inter per vincere, salvo poi vedersi scucire lo scudetto dal petto proprio dai suoi ex compagni, un anno dopo. Hakan ha festeggiato lo stesso una Coppa Italia e una Supercoppa e mercoledì vuole il bis, anche per una questione personale", precisa il quotidiano.