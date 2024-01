L’Equipe – Skriniar, distorsione grave alla caviglia: tre mesi out. In arrivo altri esami

All'inizio si pensava in pratica ad una stagione finita per Milan Skriniar. L'ex calciatore dell'Inter si è fatto male nella gara del PSG contro il Tolosa. La sua caviglia non si è rotta ma le sue condizioni avevano da subito destato grosse preoccupazioni. Da quanto scrive l'Equipe in queste ore, nel tardo pomeriggio di oggi, il difensore slovacco si è sottoposto ad una risonanza magnetica e il risultato parla di una grave distorsione alla caviglia sinistra. Dovrebbe essere indisponibile per almeno tre mesi, ma potrebbe ritornare per la parte conclusiva della stagione.