Inter-Samp, Skriniar: “Scudetto? Le parole di Conte sono uno stimolo, tutto può succedere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match di San Siro contro la Sampdoria, Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha presentato così la gara contro i blucerchiati:

“E’ sempre particolare giocare contro la Sampdoria, anche se ormai sono più di tre anni che gioco nell’Inter. Cerco di dare il massimo per la squadra. Le parole di Conte sono uno stimolo, mancano tante partite e tutto può succedere. Abbiamo lavorato per questo e ora dobbiamo farlo vedere in campo. Ultimamente prendiamo troppi gol e questo non va bene, dobbiamo migliorare“.

(Fonte: Sky Sport)