“Arriverà un top player”. Inter-Lautaro, la promessa di Marotta ha un nome: “Chiesti 70mln”

Fra i grandi nomi per l’eventuale dopo Lautaro Martinez che si fanno in casa Inter, di certo quello di Gabriel Jesus è uno di quelli che attraggono di più la dirigenza nerazzurra. Il 23enne attaccante brasiliano del Manchester City è uno dei giovani attaccanti più ambiti d’Europa, e sicuramente non sarà facile portarlo via dai Citizens. Anche perché il prezzo fatto dall’Inghilterra non è tra i più accessibili.

Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, infatti, dall’Etihad, consapevoli dell’interesse nerazzurro, avrebbero chiesto circa 63 milioni di sterline (quasi 70 milioni di euro) per lasciar partire il giocatore. Ma non solo: Guardiola, grande stimatore di Jesus, spingerebbe affinché il club provveda a rinnovargli il contratto per convincerlo a restare in Premier League.

(Fonte: Manchester Evening News)