Skriniar, da Marotta parole importanti. Soldi, non ci saranno sorprese. Zhang ha già…

Nel pre-partita di Bayern-Inter, Beppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni importanti a proposito del futuro di Milan Skriniar . "Per Skriniar, il cui valore è superlativo sia in campo che fuori, sono molto ottimista per una conclusione della negoziazione entro il 13 novembre. Ci sono presupposti positivi per dire questo", ha sottolineato l’amministratore delegato.

"Un’apertura netta, considerata la proverbiale prudenza di Marotta. Dopo il primo incontro tra le parti in cui l’Inter ha voluto capire gli orientamenti di Skriniar, si passerà a parlare di soldi ma, pure in questo caso, non ci saranno sorprese considerato che Steven Zhang ha già stanziato la cifra da proporre per il rinnovo del centrale, pari a 6.5 milioni, ovvero quanto già guadagnano i big nerazzurri con l’aurea eccezione di Lukaku (8.5) che però può usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Alla luce della dead-line posta da Marotta alla trattativa, ogni giorno è buono per un nuovo incontro tra le parti".