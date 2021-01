Skriniar: “Scontenti per il pareggio, non è semplice venire a Roma e giocare così. Dobbiamo…”

“Il gol? Sono contento per il gol ma un po’ scontento per il pareggio perché secondo me abbiamo creato abbastanza in questa partita. Abbiamo giocato abbastanza bene e creato tante occasioni, però non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. La Roma è una buona squadra e organizzata, non è semplice venire a giocare qui nel modo in cui abbiamo giocato noi. Abbiamo creato tanto, di questo possiamo essere contenti. Sicuramente siamo scontenti per il risultato. Dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto bene e studiare le cose fatte male ed evitarle nelle prossime partite. Secondo tempo? Non è successo niente, anche nel primo stavamo giocando abbastanza bene. Volevamo portare pressione subito e fare gol. Purtroppo alla fine non è andata bene”. Queste le parole di Milan Skriniar ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio all’Olimpico.

(Inter TV)