PAGELLE: Hakimi fenomenale, Vidal inguardabile. Handanovic fermo. Conte, ma perché?

HANDANOVIC 5,5: La discussione sul tiro di Pellegrini e sul colpo di testa di Mancini sarà, come al solito, infinita. Lui, però, toglie ogni dubbio: non si tuffa mai. Mai. Un paio di belle parate non bastano

SKRINIAR 6: Ogni tanto va in sofferenza. Segna un gol di pura prepotenza, poi però perde il duello con Mancini sul pari della Roma

DE VRIJ 6,5: Controlla bene Dzeko, che alla fine è il meno pericoloso dei giocatori della Roma

BASTONI 5,5: Primo tempo di sofferenza, con qualche incertezza di troppo. Nella ripresa leggermente meglio

HAKIMI 8: Giocatore fenomenale. Numeri da attaccante e un dominio fisico sugli avversari diretti impressionante. Acquisto veramente top

BARELLA 6: E’ un po’ stanco e si vede. Non smette mai di correre ma non arriva più sempre primo sul pallone come gli capita quando è al 100%

BROZOVIC 6,5: Partenza ottima. Poi si abbassa troppo ma nella ripresa gioca una mezz’ora di alto livello

VIDAL 5: Periodo davvero disastroso. Non solo gira per il campo a ritmo ridotto ma sbaglia un gol clamoroso. Ed era il gol del possibile 1-3. Gravissimo

DARMIAN 6: Si fa male troppo presto, non stava demeritando

LUKAKU 7: Ha la colpa di non servire a Brozovic un assist d’oro nel primo tempo. Ma alla lunga domina sugli avversari e regala un assist splendido a Lautaro

LAUTARO 6: Vivo e col passo giusto. Ma si mangia un gol pazzesco nel secondo tempo

YOUNG 6: Sostituisce Darmian e qualche bel pallone in mezzo lo mette

PERISIC 5: Ancora una volta entra male. Troppo schiacciato, non riparte mai

GAGLIARDINI, KOLAROV SV

CONTE 5: Ma perché Gagliardini per Vidal, Kolarov per Hakimi e Perisic per Lautaro? Segnale negativo alla squadra, che si schiaccia in area e inevitabilmente subisce il gol del pareggio. Cambi che lasciano molto perplessi. Dopo un secondo tempo favoloso, il migliore della sua gestione fino a 15 minuti dalla fine.