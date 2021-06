Sole 24 Ore – Sky, offerto mezzo miliardo a Dazn per la Serie A non in esclusiva: i dettagli

La media company di casa Comcast avrebbe inviato una lettera a Dazn con'offerta di almeno 500 milioni di euro all'anno

Sky prova a riprendersi la Serie A. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, la media company di casa Comcast avrebbe inviato una lettera a Dazn con'offerta di almeno 500 milioni di euro all'anno per rendere disponibile l'app di Dazn su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite. L'offerta, però, è di brevissimo termine perchè scade con l'inizio degli Europei.

Sky avrebbe messo sul piatto anche l'accordo per le partite non in esclusiva, il che darebbe l'opportunità a Dazn di raggiungere accordi per la distribuzione e lasciare la libertà di vedere il calcio su piattaforme diverse. Ora resta da attendere la replica di Dazn e soprattutto come Dazn possa gestire l'offerta, in merito anche all'accordo stretto con TIM nelle scorse settimane.