Serie A, DAZN corre ai ripari: cerca un esperto per problemi di connessione

DAZN si muove per rafforzarsi e per risolvere i problemi di connessione in vista della prossima stagione di Serie A

Marco Macca

DAZN si muove per rafforzarsi e per risolvere i problemi di connessione in vista della prossima stagione di Serie A, quando ogni weekend avrà tutte e 10 le partite in esclusiva del campionato (e tre in co-esclusiva con Sky).

Come riporta Calcio e Finanza, infatti, "l’emittente sta cercando anche una figura esperta di tecnologia e in particolare della gestione degli incidenti tecnici, a tutela del servizio offerto. Il ruolo sarà nello specifico quello di “Incident Commander”, da inserire nel team Global Live Operations. L’Incident Commander sarà inoltre responsabile della gestione del ripristino di un servizio interessato da interruzioni reali o potenziali che potrebbero avere un impatto sulla qualità o sulla disponibilità di tale servizio".

(Fonte: DAZN)