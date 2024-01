SM – Inter, chance Frattesi: a Firenze dal 1′ esame importante per tre motivi

Stavolta si candida ad essere uno dei protagonisti dall'inizio. Davide Frattesi sarà con ogni probabilità titolare in Fiorentina-Inter, complici le assenze di Calhanoglu e Barella, per cui proverà ad ogni costo a sfruttare la chance a suo favore.

Si di lui si concentra anche Sport Mediaset nel focus di oggi: "Diciotto le partite in campionato, soltanto una dal primo minuto. Per Frattesi ora arriva una seconda chance da titolare, colui che spesso ha dato la scossa dalla panchina come nell'ultimo periodo. Determinante col Verona, importante a Monza e prezioso anche nei due spezzoni di Supercoppa contro Lazio e Napoli. Gol importanti, a volte anche esteticamente belli: adesso l'esame Fiorentina, dove conterà far bene per se stesso, l'Inter e per la lotta scudetto".