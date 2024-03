SM – Inter, Lautaro spietato in terra spagnola: Simeone è avvertito

L'attaccante e capitano nerazzurro ha sempre segnato in trasferta in terra iberica in Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 marzo 2024 (modifica il 11 marzo 2024 | 14:16)

A Bologna non è neanche sceso in campo, per riposarsi e proiettarsi già sul prossimo impegno. Lautaro Martinez è pronto a guidare l'Inter in casa dell'Atletico Madrid, nei 90' che mettono in palio un pass per i quarti di finale di Champions League. L'occasione è ghiotta, considerando anche il vantaggio accumulato all'andata.