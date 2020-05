SOCIAL – Eriksen si gode il ritorno in campo con l’Inter

E’ dura senza calcio. Lo sanno benissimo i tifosi. Figuriamoci quanto è dura non potersi allenare quanto ci si è allenati in pratica per tutta la vita. Adesso però i giocatori dell’Inter, così come i loro avversari, hanno ripreso ad allenarsi. D’accordo non sono gli allenamenti classici, quelli che permettono magari di provare uno schema, le solite partitelle. Sono allenamenti individuali che permettono di tenere in condizione il fisico in attesa che venga stabilita la data di ripresa del campionato. Non sarà il 13 giugno come si diceva qualche settimana fa. Si aspetta che i contagi diano buone notizie e che il CTS intanto dica sì al nuovo protocollo per gli allenamenti collettivi. Quello con i maxi ritiri è stato considerato inattuabile da diversi club. Tra questi anche quello nerazzurro.

Ci si continua quindi ad allenare con sedute individuali e a gruppi. Tra i calciatori che ogni giorno lavorano alla Pinetina c’è anche Eriksen. Il giocatore a Milano è arrivato a gennaio e dopo momenti complicati che non gli hanno permesso, complice il modulo di Conte che non prevede il trequartista, di adattarsi in fretta all’Inter ha visto sospeso il campionato e siccome l’albergo che lo ospitava non era a disposizione si è trasferito, in isolamento ad Appiano. Da dove arriva l’immagine del centrocampista danese molto concentrato sulla sua seduta quotidiano. Sembra godere di questi momenti in campo dopo giornate difficili per lui e per tutti.