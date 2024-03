Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha incassato un gol questa sera contro il Genoa dopo tre cleen-sheet di fila in campionato. Alla fine dei novanta minuti è arrivato a commentare la vittoria nerazzurra ai microfoni di DAZN. «Sicuramente è una partita importante ottenuta a casa, non felici della prestazione, ma è una vittoria importante, dobbiamo lottare per ogni punto per l'obiettivo finale», ha sottolineato.