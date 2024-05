Bastano 4 anni della sua vita per capire che dovrà credere al destino che lo porterà 31 anni dopo a vincere con l’Inter lo Scudetto della Seconda Stella e scrivere una pagina di storia nerazzurra. Ispirato da suo padre e suo zio che giocavano come portieri, fin dal suo primo allenamento alla scuola calcio Yann Sommer ha scelto di difendere la porta. E in questa stagione ha messo in mostra tutta la sua leadership e la sua qualità. Con le sue straordinarie prestazioni Yann ha collezionato 19 clean sheet dei 21 totalizzati dall'Inter in Serie A, un numero incredibile che dà ancora più lustro al lavoro svolto durante tutta la stagione.