Sommer, nono clean sheet in maglia Inter: nessuno ha fatto meglio in Europa

Vittoria, qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo e porta inviolata: serata perfetta per l'Inter, e in particolar modo per Yann Sommer. Il portiere svizzero, come emerge dai dati Opta, ha collezionato il suo nono clean sheet in maglia nerazzurra, più di qualsiasi altro estremo difensore dei campionati top in Europa.