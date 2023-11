Julio Cesar: “Calhanoglu può diventare una bandiera dell’Inter. Sommer…”

"Bisseck ha giocato pochissimo, è un'opportunità per lui ed è arrivato il momento di dimostrare il suo valore. Sommer? Si vede che sta facendo benissimo, ha due allenatori dei portieri (ride, ndr). Sta facendo bene negli ultimi anni, a Monaco aveva la pressione di dover sostituire Neuer, ora all'Inter ha dovuto sostituire Onana. Ha esperienza, sta giocando da protagonista. Per un difensore, avere un portiere così ti dà anche tranquillità. Calhanoglu? E' un punto di riferimento nello spogliatoio, tira sempre i rigori importanti. Può anche diventare una bandiera, non si sa mai"