Sorteggi CL, Palmeri: “L’Inter è nel secondo gruppo più difficile. Milan e Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato così dei sorteggi della Champions League

"L'Inter e Milan hanno pescato piuttosto male, l'Atalanta non poteva pescare meglio, la Juve così così. L'Inter è nel secondo gruppo più difficile, il Milan nel terzo o fate voi l'inversione. L'Atalanta non poteva pescare di meglio, anche lo United era la sesta della fascia 2. Il Chelsea è il detentore però non sembra così impossibile, con lo Zenit la Juventus se la può giocare".