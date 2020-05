Spadafora: “Bene che si cominci con la Coppa Italia, tre belle partite. E sui match in chiaro…”

”La preoccupazione continua a esserci, ma oggi è bene che lo sport e il calcio siano il simbolo di questa ripartenza. E’ bene che si cominci con la Coppa Italia, il 17 giugno avrà anche un valore simbolico. Fa piacere sia stato accolto il mio invito sulla Coppa Italia”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite di Tg2Sport. “Saranno tre belle partite – ha aggiunto – e speriamo di essere all’Olimpico per la finale il 17, a 50 anni da una storica partita, Italia-Germania semifinale del mondiale”.

MATCH IN CHIARO – “Per tutta una serie di motivi credo che debba esserci un segnale. Non escludo un intervento normativo. Cerco prima il dialogo, ma poi mi assumo le mie responsabilità”, le parole di Vincenzo Spadafora sulla possibilità di trasmettere una parte della partite in chiaro. “Ho già avviato i contatti con i broadcaster, proseguirò nei prossimi giorni. Proverò una mediazione, ma in caso negativo sono pronto ad intervenire” (ANSA).