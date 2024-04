In Spagna è scoppiata una polemica intorno a Dani Lorenzo. Il giocatore del Malaga, club che attualmente milita nella terza serie spagnola, è stato sorpreso dalle telecamere de El Chiringuito mentre riceve 50 euro da un tifoso in cambio della sua maglia.

Successivamente Dani Lorenzo ha spiegato i motivi del suo gesto: "È stato tutto molto rapido. Siamo in 1^ RFEF, nel Malaga. Non sono miliorario anche se mi piacerebbe esserlo. Ci danno un certo numero di maglie da regalare, che ho già finito. Da lì in poi il club ce le addebita. Il ragazzo mi ha offerto 50 euro prendendomi di sorpresa, la mia reazione naturale è stata prenderli e dargli la maglia. Riflettendoci meglio penso che non avrei dovuto accettarli, ma l'ho fatto con tutta la buona fede del mondo e spero che la gente lo capisca".