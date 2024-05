A margine del Premio Cesarini che si è svolto a Jesolo, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Tra i tanti temi affrontati dal c.t. della Nazionale, anche quello sullo stato del calcio italiano: "Dal mio punto di vista quest'anno abbiamo visto tante cose fatte bene. Al Bologna dobbiamo fargli i complimenti, così come all'Atalanta, alla Roma. Ci sono state squadre come l'Inter che hanno vinto il campionato meritatamente facendo vedere tutte quelle qualità. Per noi l'Inter diventa fondamentale perché è il blocco squadra che noi portiamo in Nazionale. Dispiace per la retrocessione del Frosinone perché aveva lavorato molto bene".

"Conte uomo giusto per il Napoli? Non lo so, ma Conte è un uomo molto esperto. Sono rimasto sorpreso perché il Napoli ha una grande squadra, quindi non so cosa sia successo. Cambiare tre allenatori un po' di problemi li crea ai calciatori. La rosa del Napoli è di primissimo livello e mi dispiace che non sia entrata in nessuna competizione europea. De Laurentiis è quello che ha riportato il calcio a Napoli dopo che era caduto in disgrazia e ha creato delle grandissime squadre".