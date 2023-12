Spalletti: “Inter, giusto sia prima per quello che ha fatto vedere. In campo…”

Reagisco in maniera da osservatore, in maniera corretta, che è giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. Come dicevo ai suoi colleghi l'Inter ha molte qualità, è una squadra matura, una squadra che è in relazione, c'è un calcio relazionale, quello che unisce il blocco squadra e l'Inter ha tutte queste caratteristiche. L'Inter è matura anche sui comportamenti in campo e questo dice molto su come è stata costruita.