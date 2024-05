Le parole del ct azzurro: "Cosa è successo al Napoli? Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni"

Marco Astori Redattore 10 maggio 2024 (modifica il 10 maggio 2024 | 14:31)

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato così della stagione negativa del Napoli: "Cosa è successo al Napoli? Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi? I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti.