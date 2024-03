Luciano Spalletti , ct dell'Italia, ha parlato dei giovani talenti che stanno facendo bene in Serie A ma che non sono stati convocati per le amichevoli negli States .

«Cristante - ha spiegato il mister - aveva bisogno di cure per la schiena e noi vogliamo collaborare con i club. Avrei chiamato anche Calafiori ma era importante per l'Under21 per le qualificazioni e non ho voluto indebolire la formazione. Nunziata però fa parte del nostro staff. Abbiamo possibilità quindi di vederlo e valutarlo, come se giocasse con noi. E vale anche per Fabbian e Gaetano, ma anche Gnonto e Casadei». Tanti ragazzi che arrivano dalle giovanili dell'Inter e che il ct dell'Under21 ha convocato per le gare di qualificazione all'Europeo del 2025 contro Lettonia e Turchia.