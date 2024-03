Spalletti: “La Nazionale è come la prima fidanzata della tua vita”

"Sei innamorato perso, sei sottoposto a obbedire a tutto quanto ti viene chiesto per l'amore che hai per questa maglia", aggiunge Spalletti

"Vestire la maglia è come quando prendi la sbandata a 20 anni per la prima fidanzata della tua vita. Sei innamorato perso, sei sottoposto a obbedire a tutto quanto ti viene chiesto per l'amore che hai per questa maglia". Luciano Spalletti, dopo l'amichevole con il Venezuela, torna a parlare dell'amore per la Nazionale e di cosa si attende dai suoi giocatori.